Nazionale se l’incapace Gravina non si dimette dalla Figc significa che il governo Meloni lo protegge a pagare è soltanto Spalletti

L’arroganza di Gravina, nonostante l’indagine in corso, solleva molte domande sulla sua reale protezione da parte di chi comanda. Se il governo Meloni non si pronuncia e lui resta al suo posto, appare evidente come il sistema tuteli ancora una volta i potenti, penalizzando chi si trova sul campo. È ora di chiedersi: fino a quando questa ingiustizia potrà continuare?

Trovo indecente che a pagare sia anche stavolta soltanto l'allenatore: chi protegge Gravina? Quali relazioni gli consentono - nonostante una indagine in corso - di rimanere lì con l'arroganza dell'intoccabilità. In una epoca di talent e giurie, in una epoca dove la politica deve misurarsi ogn.

Il calcio italiano: uno sfacelo sportivo e un Far West dove lo sceriffo non persegue i fuorilegge ma li protegge. Di Spalletti e Gravina scrivevo così già un anno fa: e come dire, sembra oggi Dopo l'ennesimo tracollo cui è andata incontro a Oslo la nazionale azzu Partecipa alla discussione

GRAVINA È LA ROVINA DEL CALCIO ITALIANO Rimane al potere solo perché ha fatto figli e figliastri, perché ha amici da proteggere (Marotta, Cellino, Ceferin - che se lo è portato nella UEFA). Persona da un potere immenso. Da allontanare il prima possibile Partecipa alla discussione

