Nazionale scelto il successore di Luciano Spalletti

Domenica In si prepara a svelare un cambio epocale nel calcio italiano: la scelta del successore di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. Dopo una prestazione deludente e l’incertezza che aleggia sul futuro dei nostri azzurri, il nome del nuovo condottiero prende forma, promettendo di rilanciare le sorti di una squadra in crisi. La decisione finale sarà annunciata in un momento cruciale, segnando un nuovo capitolo per il nostro calcio.

Una sconfitta amara e inaspettata ha scosso la Nazionale italiana, lasciando il futuro di Luciano Spalletti appeso a un filo. Dopo la bruciante debacle in Norvegia, il rischio di non qualificarsi per i Mondiali 2026 si fa sempre piĂą concreto, e la pressione su Spalletti è alle stelle. Il mister, con un annuncio che ha sorpreso molti, ha deciso di lasciare il suo incarico dopo la sfida contro la Moldova. >> “Due nuovi conduttori”. Domenica In, fine di un’era in tv: la notizia uscita adesso. Chi sono In questo clima di incertezza, la FIGC si è mossa rapidamente. Gabriele Gravina ha giĂ un nome in mente per affrontare la crisi calcistica che incombe, ma se il prescelto dovesse declinare l’offerta, c’è giĂ un piano alternativo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

