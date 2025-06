Nave sequestrata dall' esercito israeliano flashmob ad Ancona | Libertà per la Freedom Flotilla | VIDEO

In un gesto di resistenza e solidarietà, Ancona si mobilita con un flashmob per la Freedom Flotilla e la nave Madleen sequestrata dall'esercito israeliano. Una dimostrazione di supporto alla missione umanitaria che sfida il blocco navale, dimostrando che anche in tempi difficili, la voce della solidarietà non si ferma. Unisciti a noi e scopri come questa azione simbolica può fare la differenza.

La nave Madleen della Freedom flotilla, salpata da Catania per consegnare beni di prima necessità nella Striscia di Gaza, sfidando il blocco navale israeliano, non è mai arrivata a destinazione. E' stata intercettata e sequestrata dall'esercito di Israele. I membri dell'equipaggio saranno espulsi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Nave sequestrata dall'esercito israeliano, flashmob ad Ancona: "Libertà per la Freedom Flotilla" | VIDEO

