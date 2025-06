Nave Sequestrata Da Israeliani | A Bordo Greta Thumberg!

Una scena di tensione e solidarietà si dipana nel cuore del Mediterraneo: Greta Thunberg e altri attivisti, impegnati in una missione umanitaria pacifica per Gaza, sono stati fermati dalla marina israeliana a bordo della barca Greta Thunberg. Un gesto che ha trasformato una speranza in un caso internazionale, mettendo sotto i riflettori l’urgenza di aiuti e il rispetto dei diritti umanitari. La loro missione di speranza rischia di essere solo l’inizio di un dibattito globale.

Greta Thunberg e altri attivisti fermati dalla marina israeliana mentre cercavano di portare aiuti umanitari a Gaza. Una missione pacifica diventa caso internazionale. Missione di speranza interrotta: la barca umanitaria con Greta Thunberg fermata da Israele. Un’imbarcazione a vela di 18 metri, carica di aiuti destinati alla popolazione stremata della Striscia di Gaza, è stata intercettata dalle forze israeliane nel Mediterraneo orientale. A bordo della barca, battezzata Madleen, si trovavano dodici attivisti provenienti da Europa e Medio Oriente, tra cui la celebre ambientalista Greta Thunberg e l’eurodeputata Rima Hassan. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Nave Sequestrata Da Israeliani: A Bordo Greta Thumberg!

