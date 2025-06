Nave perde carico di olio di semi in mare | residui si depositano tra i bagnanti

Un incidente in mare ha portato allo sversamento di olio di semi, creando una chiazza vischiosa che si è depositata lungo la costa di Brindisi, causando preoccupazione tra i bagnanti e gli esperti ambientali. La domenica 8 giugno, residui di questa sostanza si sono accumulati tra le acque di Cala Materdomini, portando alla necessità di interventi immediati per tutelare l'ecosistema e la salute dei visitatori. La questione richiede attenzione e azioni concrete per prevenire futuri incidenti simili.

BRINDISI - Era olio di semi sversato in mare a causa di un problema tecnico ad una nave che lo strasportava la sostanza "vischiosa" che nella giornata di domenica 8 giugno si è depositata nei pressi di Cala Materdomini, la spiaggia libera sita sul litorale nord di Brindisi. Numerose le.

