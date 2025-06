Nave Freedom Flotilla attaccata e sequestrata dall' Idf era diretta a Gaza con aiuti umanitari equipaggio rapito a bordo anche Greta Thunberg - VIDEO

Una drammatica escalation nel cuore del conflitto: la nave Freedom Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari, è stata attaccata e sequestrata dall'IDF, con l'equipaggio e importanti figure come Greta Thunberg a bordo. La situazione si fa sempre più tesa, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il rispetto dei diritti umanitari. Resta aggiornato su questa vicenda cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri della crisi.

A bordo ci sono 12 persone, tra cui Greta Thunberg, l'attivista brasiliano Thiago Avila e l'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan La nave Freedom Flotilla è stata attaccata e sequestrata dall'Idf. La nave umanitaria Madleen era diretta a Gaza con un carico di aiuti umanitari.

In questa notizia si parla di: Nave Freedom Flotilla Attaccata

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

Il 2 maggio scorso la nave #Conscience, con un carico di aiuti umanitari destinato a Gaza, è stata attaccata in acque internazionali a sole 13 miglia dall’isola di Malta. Leggi qui il comunicato congiunto di solidarietà con la #FreedomFlotilla https://alarmph Partecipa alla discussione

Israele, ai sensi della sentenza @CIJ_ICJ di luglio 2024 non ha alcuna giurisdizione su territori e acque territoriali palestinesi e avrebbe dovuto ritirarsi dai medesimi. La nave batte bandiera Uk,quindi qualora attaccata sarebbe crimine di guerra e attacco ad u Partecipa alla discussione

