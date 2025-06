Nave Freedom Flotilla arrivata al porto israeliano Ashdod

La nave Madleen degli attivisti di Freedom Flotilla, sequestrata dalle autorità israeliane, è arrivata al porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nave Freedom Flotilla arrivata al porto israeliano Ashdod

In questa notizia si parla di: Nave Freedom Flotilla Arrivata

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

MEDIO ORIENTE | L'emittente israeliana Kan riferisce che la Madleen, la nave della Freedom Flotilla fermata da Israele, è arrivata nel porto di Ashdod. Macron: 'Attivisti francesi Flotilla tornino prima possibile'. #ANSA Partecipa alla discussione

La nave Madleen, il veliero della Freedom Flotilla Coalition adibito al trasporto di aiuti umanitari diretti a Gaza con a bordo Greta Thunberg e altri attivisti, intercettata da Israele nella notte, è arrivata nel porto di Ashdod, città costiera meridionale israeliana. Partecipa alla discussione

La Freedom Flotilla, bloccata dalle forze israeliane, arrivata al porto di Ashdod - Il ministro della Difesa Katz: 'Mostreremo a Greta l'antisemita le atrocità di Hamas' (ANSA) ... Leggi su ansa.it

Nave Freedom Flotilla arrivata al porto israeliano Ashdod - La nave Madleen degli attivisti di Freedom Flotilla, sequestrata dalle autorità israeliane, è arrivata al porto di Ashdod. Leggi su gazzettadiparma.it

LA “NAVE DI GRETA” BLOCCATA DALLE FORZE ISRAELIANE - La Madleen, la “nave di Greta”, la nave della Freedom Flotilla, fermata da Israele, è arrivata nel porto di Ashdod. Leggi su opinione.it