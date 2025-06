Natura e volontariato | un' estate nei campi di Legambiente in Abruzzo

Quest’estate, unisciti a Legambiente in Abruzzo e scopri come volontariato, natura e cultura si intrecciano per creare un’esperienza indimenticabile. Con oltre trent’anni di impegno, i campi di Legambiente offrono l’opportunità di contribuire attivamente alla tutela del territorio mentre vivi un’estate ricca di scoperte e solidarietà. Preparati a fare la differenza, imparare e divertirti in un contesto unico e sostenibile. La tua avventura ambientale ti aspetta!

Tornano anche per l'estate 2025 i campi di volontariato di Legambiente, con nuove proposte tra natura, sostenibilità e cultura. Da oltre trent'anni migliaia di persone partecipano ai progetti dell'associazione ecologista, in Italia e all'estero, per contribuire alla tutela del territorio e vivere.

