Nato Rutte chiede aumento del 400% sulla difesa aerea | giovedì il faccia a faccia con Meloni

Nel cuore di un panorama internazionale sempre più teso, Mark Rutte solleva una richiesta audace: un aumento del 400% degli investimenti sulla difesa aerea. Questa mossa strategica, discussa in un faccia a faccia con Giorgia Meloni, sottolinea l’urgenza di rafforzare la sicurezza dell’Alleanza Atlantica di fronte alle minacce emergenti. Ma cosa comporterà questa richiesta per l’Italia e per l’intera NATO? Restate con noi per scoprirlo.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, è convinto che l'Alleanza atlantica non possa continuare ad attendere che la Russia porti avanti i suoi piani, senza neanche provare a contrastarli. Così, a pochi giorni dall'incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e a poche settimane dal vertice del 24 e 25 giugno con i leader

