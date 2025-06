Il mondo assisté a un'ulteriore escalation delle tensioni tra NATO e Russia, con annunci sorprendenti come quello di Rutte, che propone un aumento del 400% della difesa aerea. Questa mossa, interpretata da Mosca come una prova di aggressività, solleva dubbi sulla reale volontà di dialogo e stabilità nella regione. I futuri sviluppi di questa intricata situazione potrebbero ridefinire gli equilibri geopolitici, mettendo alla prova la diplomazia internazionale e la ricerca di una soluzione pacifica.

"Ora l'Alleanza atlantica, dopo aver gettato via ogni maschera, sta dimostrando in modo palese la sua essenza di strumento di aggressione e di scontro": così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha commentato la notizia secondo cui il segretario generale della Nato, Mark Rutte, intende "aumentare del 400%" la capacità di difesa aerea e missilistica dell'Organizzazione in risposta alla minaccia russa. Lo riporta la Tass. "Il punto è che i contribuenti europei spenderanno i loro soldi per contrastare una sorta di minaccia che, come dicono, proviene dal nostro Paese. Ma questa non è altro che una minaccia effimera", ha detto ancora Peskov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net