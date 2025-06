Nato | Rutte annuncia aumento del 400% della difesa aerea contro la minaccia russa

In un mondo in rapido mutamento, la sicurezza europea si trova a un punto di svolta cruciale. Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha annunciato un potenziamento senza precedenti: un aumento del 400% della capacità di difesa aerea e missilistica, rispondendo alle crescenti minacce russe. La sfida è evidente, ma l'Europa si prepara a rafforzarsi, perché la protezione dei suoi confini non può più aspettare. La questione ora è: come reagiremo a questa nuova realtà?

La Nato deve "aumentare del 400%" la sua capacità di difesa aerea e missilistica in risposta alla minaccia russa. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza atlantica Mark Rutte, come emerge da una nota diffusa prima del suo intervento di oggi pomeriggio alla Chatham House di Londra, evento previsto dopo l'incontro a Downing Street col premier britannico Keir Starmer. "Vediamo in Ucraina come la Russia diffonde il terrore dall'alto, quindi rafforzeremo lo scudo che protegge i nostri cieli", ha aggiunto Rutte.

