Natasha Stefanenko, ingegnere metallurgico diventata icona di charme e talento, sta vivendo una rinascita personale e professionale in Italia. Dopo aver attraversato momenti da “città fantasma,” la sua storia si arricchisce di nuove sfumature con il libro dedicato alle Marche e un film d’autore in uscita. La sua spontaneità, senza trucco e senza inganno, conquista ancora una volta il cuore del pubblico, dimostrando che la vera bellezza risiede nella sincerità.

Il matrimonio in chiesa, un libro fresco di stampa dedicato alle Marche (la regione dove vive), un film d'autore in uscita dal titolo A se stesso, regia di Ekaterina Khudenkikh. Sono le ultimissime su Natasha Stefanenko: ingegnere metallurgico, modella 'per caso', conduttrice e attrice. L'incontro sull'Intercity Civitanova Marche-Milano. Un metro e 85, jeans e giubbino, 56 anni "senza trucco e senza inganno", bella come mamma l'ha fatta. Matrimonio, libro, film. Cominciamo dall'inizio, partendo dalla Russia Sovietica. "Sono cresciuta a Sverdlovsk-45, vicino a Sverdlovsk (oggi Ekaterinburg) negli Urali.