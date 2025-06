Natalità ricerca Fondazione Magna Grecia | Fattore culturale e non solo economico

In un’Italia che si svuota di giovani e si invecchia rapidamente, la ricerca "natalit224" della Fondazione Magna Grecia sottolinea l'importanza di un fattore culturale come leva strategica per invertire questa tendenza. Non si tratta solo di numeri, ma di un patrimonio di valori, tradizioni e futuro da preservare e valorizzare. Solo attraverso un impegno condiviso potremo ridare speranza alle nuove generazioni e recuperare il nostro spirito vitale.

(Adnkronos) – Che l’Italia sia un Paese con una forte criticità in ambito demografico non è una novità: i dati Istat più recenti (marzo 2025) confermano un continuo e preoccupante invecchiamento della popolazione italiana con appena 370mila bambini nati nel 2024, una diminuzione del 2,6% rispetto al 2023 e un nuovo minimo storico per la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: Natalità Ricerca Fondazione Magna