Natalie Portman, iconica star dal debut nel 1994 con Léon di Luc Besson, celebra oggi 44 anni di eleganza e talento. Vincitrice di due Golden Globe e un Oscar, la sua carriera si distingue per look sofisticati e innovativi. Dalla première di Léon agli eventi più glamour, ogni suo outfit racconta stile e personalità uniche. Per il suo compleanno, riviviamo i momenti di moda più belli dell’attrice che ha saputo conquistare il mondo.

Vincitrice di due Golden Globe e un Oscar, Natalie Portman ha debuttato nel mondo dello spettacolo con il film Léon di Luc Besson nel 1994. Per il suo 44esimo compleanno, ecco i look più belli dell’attrice. Per presenziare alla première di Lèon nel 1994, Natalie Portman ha optato per un cappotto bicolore e un abito midi svasato in velluto, mentre a Los Angeles per la prima di Salvate il Soldato Ryan (1998) ha combinato una giacca di jeans e un vestito. L’attrice ha calcato il red carpet degli American for the Arts Awards nel 2002 con un abito rosso senza maniche di Isaac Mizrahi. Ai Golde Globe nel 2011, Portman ha indossato un abito di Viktor & Rolf con dettaglio floreale ricoperto di Swarowski. 🔗 Leggi su Amica.it