Naspi cos’è il nuovo doppio requisito delle 13 settimane

Naspi COS8217232: il nuovo requisito delle 13 settimane mette in discussione le modalità di accesso al principale sussidio di disoccupazione in Italia. L'INPS ha chiarito in una recente circolare come, nei 4 anni precedenti la perdita involontaria del lavoro, sia necessario aver lavorato almeno 13 settimane. Con la legge di bilancio 2025, tuttavia, il Governo di Giorgia Meloni ha introdotto importanti novità che potrebbero cambiare il panorama delle tutele per i lavoratori.

