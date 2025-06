NASpI 2025 | nuove regole per le dimissioni volontarie e i requisiti contributivi

Con l’arrivo del 2025, il mondo del lavoro italiano si prepara a nuove sfide con le recenti modifiche alla NASpI. Le novità introdotte dalla legge di bilancio e illustrate nella Circolare INPS n. 98/2025 mirano a migliorare il sistema di tutela, riducendo gli abusi legati alle dimissioni volontarie e ai contratti temporanei. Scopri cosa cambia e come navigare nel nuovo panorama della disoccupazione in Italia.

Dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore importanti novità sulla NASpI introdotte dalla legge di bilancio 2025, con l’obiettivo di contrastare gli abusi legati all’indennità di disoccupazione. Le modifiche, illustrate nella Circolare INPS n. 982025, coinvolgono in particolare i lavoratori che si dimettono da un contratto a tempo indeterminato e si rioccupano per brevi periodi. . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

