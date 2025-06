Nasce il Festival della comunità educante nato dai ragazzi per i ragazzi di Fabriano e dintorni

Nasce il Festival della Comunità Educante, un evento innovativo ideato dai ragazzi per i ragazzi di Fabriano e dei dintorni. Dal 10 al 12 giugno 2025, cinque Comuni si uniscono in un percorso ricco di iniziative, coinvolgendo l’intera comunità in un’esperienza di crescita condivisa. Un’occasione unica per rafforzare legami, stimolare talenti e promuovere valori di partecipazione. La prima edizione promette di essere memorabile: perché la scuola e la cittadinanza sono il cuore pulsante del futuro.

Dal 10 al 12 giugno 2025, nei cinque Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 10 (Fabriano, Cerreto d'Esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico), va in scena la prima edizione del Festival della comunità educante: un evento diffuso, partecipato e corale

