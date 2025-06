Nasce Colli Euganei Link il bus che collega Montegrotto Terme ad Arquà Petrarca

Scopri il nuovo Colli Euganei Link, il servizio di bus che rende ancora più facile esplorare le meraviglie dell’area termale tra Montegrotto Terme e Arquà Petrarca. Dal 10 giugno al 9 settembre, questa linea di Busitalia Veneto, in collaborazione con Trenitalia, collega i principali punti turistici alla stazione di Terme Euganee - Montegrotto, offrendo comodità e praticità per un’estate all’insegna del relax e della scoperta. Un modo semplice per vivere appieno il fascino dei Colli Euganei.

Dal 10 giugno al 9 settembre è attivo Colli Euganei Link, la nuova linea di Busitalia Veneto in collaborazione con Trenitalia. Colli Euganei Link collega i principali punti turistici dell'area termale alla stazione di Terme Euganee - Montegrotto e, tramite la linea AM Abano - Montegrotto.

