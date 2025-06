NASCAR Hamlin non sbaglia in Michigan

Denny Hamlin non sbaglia in Michigan e torna a vincere per la terza volta nella NASCAR Cup Series 2025. Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota trionfa dopo una spettacolare lotta nei giri conclusivi contro la Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron. La corsa, dopo una breve bandiera rossa dopo 67 dei 200 giri previsti per un violento impatto contro le barriere per un violento impatto da parte di Alex Bowmann (Hendrick Chevrolet #48), si è accesa nel finale con una spettacolare lotta per la vittoria tra Hamlin e Byron. Il secondo, vincitore della Stage 2 dopo aver ereditato il testimone da Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), non è riuscito a fare la differenza nei giri conclusivi dopo aver tentato in ogni modo di ‘togliere la scia’ al tre volte vincitore della Daytona 500. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Hamlin non sbaglia in Michigan

