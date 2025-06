Napoli Unicef e Kiranet per il Policlinico Federico II | donato pianoforte ai piccoli pazienti della Chirurgia pediatrica

Un gesto di straordinaria generosità illumina il cuore di Napoli: un pianoforte donato ai piccoli pazienti della chirurgia pediatrica del Policlinico Federico II, grazie alla collaborazione tra Unicef e Kiranet. Come ha detto Tchaikovsky, “I fiori, la musica e i bambini sono i gioielli della vita”, e questa iniziativa ne è la prova tangibile, portando speranza e conforto ai più piccoli in un momento delicato. Un esempio di solidarietà che scalda l'anima e ispira tutta la comunità.

"I fiori, la musica e i bambini, sono i gioielli della vita". La frase del grande musicista russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky calza a pennello per sintetizzare il gesto di generosità e solidarietà andato in scena presso l'Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Pediatrica, diretta dal prof. Ciro Esposito del Policlinico federiciano.

