Napoli sorpreso a rubare in un cantiere | in manette 47enne

Un fatto che scuote la città partenopea: un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato mentre cercava di trafugare attrezzature da un cantiere nel cuore di Napoli. La sua azzardata corsa ai beni altrui si è conclusa con le manette, evidenziando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e rispetto delle regole. Un episodio che invita alla riflessione sulla sicurezza urbana e sulla prevenzione dei reati.

Colto sul fatto mentre cercava di portare via attrezzature da un cantiere in pieno centro. È finito in manette nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, un 47enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato per furto aggravato.

