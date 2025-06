Napoli Raspadori al bivio | possibile la cessione Bologna sullo sfondo per un maxi asse

Napoli e Raspadori, un connubio che sembra arrivato a un bivio cruciale. A 25 anni, il talento napoletano si trova di fronte a una scelta importante: restare fedele ai colori partenopei o valutare nuove opportunità, con il Bologna in agguato per un possibile maxi scambio. L'estate si prospetta calda, tra dubbi e opportunità, ma una cosa è certa: il suo futuro potrebbe scriversi in modo diverso.

Napoli, 9 giugno 2025 - Sulle sue doti di talismano, casomai ce ne fossero ancora, dubbi non ne esistono più, ma a 25 anni compiuti questo ruolo, così come quello ormai in cantina di ex golden boy di un calcio italiano non esattamente nella sua fase più florida (per usare un eufemismo), sta decisamente stretto: il protagonista è Giacomo Raspadori, che mai come quest'estate si interrogherà sul da farsi della sua avventura al Napoli. I numeri della stagione di Raspadori, il malcontento e l'ipotesi Bologna. In realtà, forse per la prima volta in assoluto fin dal suo approdo datato agosto 2022, lo stesso club partenopeo sta pensando di porre fine a un sodalizio comunque vincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Raspadori al bivio: possibile la cessione. Bologna sullo sfondo per un maxi asse

In questa notizia si parla di: Napoli Raspadori Bivio Possibile

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Il tecnico Giuseppe Iachini ha elogiato l'importanza di Giacomo Raspadori nel Napoli, sottolineando come la sua presenza elevi le prestazioni di Lukaku.

Napoli, Raspadori al bivio: possibile la cessione. Bologna sullo sfondo per un maxi asse - il protagonista è Giacomo Raspadori, che mai come quest'estate si interrogherà sul da farsi della sua avventura al Napoli. Leggi su sport.quotidiano.net

Mercato Juve: possibile ritorno di fiamma per Raspadori - Rinforzare la rosa e in particolare il reparto offensivo: è questo l'obiettivo della Juventus che lavora su più tavoli per puntellare l'attacco visto il sempre più probabile addio di Dusan Vlahovic. Leggi su it.blastingnews.com

IL MATTINO - Napoli, interesse per Ndoye, possibile uno scambio con Raspadori, i dettagli - Il Mattino scrive dell'interesse del Napoli per l'esterno del Bologna Dan Ndoye: "Con il Bologna si continua a trattare da tempo per Dan Ndoye e nel frattempo resta aperta anche la pista Ferguson (25) ... Leggi su napolimagazine.com