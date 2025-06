Napoli problema tecnico al radar | voli cancellati e caos a Capodichino

A Napoli, il caos si abbatte su Capodichino: un guasto tecnico al radar dei voli ha causato cancellazioni e disagi ai viaggiatori in partenza e in arrivo. La recente manutenzione dell'ENAV ha temporaneamente compromesso il normale svolgimento delle operazioni aeroportuali. In attesa di una pronta soluzione, migliaia di passeggeri si trovano a dover affrontare ritardi e incertezze. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa situazione critica.

Disagi per i viaggiatori in partenza o in arrivo da Capodichino. La causa è un problema tecnico occorso al Radar dello scalo, a seguito della manutenzione effettuata dall?ENAV (Ente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, problema tecnico al radar: voli cancellati e caos a Capodichino

Problema Tecnico Radar Capodichino

