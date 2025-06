Napoli primo colpo in arrivo per Conte | fissate le visite mediche

Il Napoli, fresco campione d’Italia, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi sotto la guida di Antonio Conte. Con le visite mediche in programma domani al SSC Napoli Training Center, il club si assicura di rafforzare la rosa e puntare ancora più in alto. Un progetto ambizioso che, grazie alla determinazione del tecnico salentino, promette di portare Napoli a traguardi sempre più prestigiosi. La stagione sta per entrare nel vivo e tutto è pronto per una nuova entusiasmante avventura.

Il progetto Conte inizia a raccogliere i frutti: atteso domani all’SSC Napoli Training Center il nuovo difensore. Il Napoli Campione d’Italia reduce dalla sua quarta vittoria del campionato di Serie A è pronto per ripartire alla grande e lo fa proprio con Antonio Conte. Il tecnico salentino ha infatti da poco espresso la sua volontà, con conseguente decisione, di restare al Napoli e con il presidente De Laurentiis soddisfatto di questa scelta, riparte con forza verso la nuova stagione e lo fa proprio con il mercato estivo. Una permanenza abbastanza discussa quella di Antonio Conte al Napoli. Le voci su un possibile ritorno in bianconero annullate poi dalle parole post vittoria scudetto dell’allenatore partenopeo, parole che esprimono gratitudine e amore verso il popolo napoletano. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: Napoli Conte Primo Colpo

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

#Napoli, si studia il doppio colpo in casa #Bologna Sam #Beukema, il primo nome sulla lista per impostazione tattica Dan #Ndoye, che secondo @FabrizioRomano piace a Conte e alla società Nel frattempo, tutto ok il rinnovo di #Meret: biennale da €2 Partecipa alla discussione

NESSUNA SORPRESA! Antonio #Conte resta al #Napoli e Kevin #DeBruyne sarà il primo colpo di mercato. Entro settimana prossima, se non ci saranno intoppi, arriverà anche l'annuncio ufficiale. Partecipa alla discussione

Milan, il primo colpo di Tare è Allegri. Conte resta al Napoli; Calciomercato Juve, primo colpo per Conte: “Arriva dal Napoli”; Conte supera Allegri, è il tecnico con la media punti più alta di sempre in Serie A! La top 5.

Napoli attende De Bruyne, ma è ufficiale il primo colpo del Conte bis - Il primo annuncio del Napoli per il Conte bis: Manna comincia a programmare la nuova stagione, in attesa di Kevin De Bruyne ...

Calciomercato Napoli News/ Ndoye e Beukema per 70 milioni: offerta shock degli Azzurri - Calciomercato Napoli News: l'attaccante esterno piaceva a gennaio come dopo Kvaratskhelia, ora la pista si può scaldare con questo colpo (9 giugno 2025) ...

“Ha detto sì al Napoli”, altro colpo di Manna: Conte gongola - Il Napoli, dopo quello di De Bruyne, ha ottenuto un altro sì molto importante Il Napoli, dopo lo scudetto vinto due settimane fa al Maradona, vuole costruire una squadra che possa sia difendere il cam ...