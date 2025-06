Napoli nuova squadra in arrivo nel capoluogo partenopeo | si accende il derby azzurro

l’arrivo di una nuova formazione “azzurra” pronta a rinvigorire il cuore dei tifosi partenopei. Mentre Milano piange le speranze del titolo e i sogni di Champions svaniscono, Napoli brilla di entusiasmo e ambizione, pronto a scrivere un'altra pagina di storia. Il derby azzurro si avvicina, e l’atmosfera è più calda che mai: il capoluogo partenopeo si prepara a vivere emozioni indimenticabili.

Il Napoli fresco di titolo di Campione d'Italia è pronto ad accogliere nel capoluogo partenopeo un altro club "azzurro" Se in casa Inter si piange tra Scudetto e Champions perse e l'addio di Simone Inzaghi, a Napoli sono settimane in cui si viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Prima lo Scudetto vinto al fotofinish in rimonta sui nerazzurri, poi il "quasi annuncio" di Aurelio De Laurentiis sull'arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli, e dulcis in fundo, l'annuncio sulla permanenza di Antonio Conte a Napoli. Il tecnico leccese è stato convinto dal progetto del presidente partenopeo, che metterà sul mercato oltre 150 mln (compresi della ormai certa cessione di Osimhen), per costruire un Napoli stellare che dovrà lottare su tre fronti facendosi valere anche in Champions League.

