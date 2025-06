Napoli la strategia di Manna per Ndoye | Bologna senza speranze

Napoli sta orchestrando una strategia ben definita per assicurarsi le prestazioni di Ndoye, con il sogno di consegnare ad Antonio Conte un rinforzo di peso. Il direttore sportivo Giovanni Manna non si dà pace e lavora senza sosta per portare a termine questa operazione, consapevole che il Bologna si trovi in una posizione di svantaggio. La corsa all’esterno svizzero si infiamma, e Napoli mira a chiudere l’affare prima che sia troppo tardi.

Il ds Manna ha una strategia ben chiara per portare a Napoli Ndoye: ecco il piano del club azzurro, il Bologna è alle corde Dan Ndoye è il candidato principale per il Napoli. Il ds Giovanni Manna sta lavorando alacremente èper l’esterno svizzero che vuole acquistare quasi ad ogni costo per portarlo in azzurro in questa sessione. Dopo averci provato invano a gennaio, stavolta non vuole sbagliare e punta a regalare il colpo ad Antonio Conte. Rinforzare le corsie offensive è infatti una priorità assoluta in casa azzurra e sono diversi i nomi su cui lavora la dirigenza partenopea. Lo svizzero del Bologna però piace per le sue caratteristiche e soprattutto per la conoscenza della Serie A. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Napoli, la strategia di Manna per Ndoye: Bologna senza speranze

In questa notizia si parla di: Napoli Manna Ndoye Strategia

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna - Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

IL MATTINO - Napoli su Ndoye e Beukema del Bologna, vicinissimo l'esterno svizzero, le ultime - Il Mattino scrive delle trattative che potrebbero portare l'esterno Dan Ndoye e il difensore Sam Beukema al Napoli: "Manna e Sartori hanno quasi una linea diretta in questi giorni: perché Beukema e so ... Leggi su napolimagazine.com

Dan Ndoye: il futuro è a Napoli? - L’addio, sfumato a gennaio, sembra ora probabile, ma a condizioni economiche ben diverse: la richiesta del club è salita a 40 milioni di euro. Leggi su 100x100napoli.it

Ndoye e l'interesse del Napoli: "Non so dove giocherò a settembre, ma quando Conte ti vuole..." - La Svizzera e le qualificazioni in vista dei Mondiali 2026, le vacanze estive e poi si vedrà. Leggi su msn.com