Napoli la sirena Parthenope tenta Dan Ndoye | Non so dove giocherò a settembre

Napoli si prepara ad accogliere una nuova, affascinante protagonista: Dan Ndoye, l’esterno offensivo del Bologna, mostra il suo interesse per i partenopei e il talento di Antonio Conte. La sirena Parthenope sembra chiamarlo, e i colloqui con i dirigenti azzurri si fanno sempre più intensi. Riuscirà Ndoye a vestirsi di azzurro e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera sotto il sole di Napoli?

