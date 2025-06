Napoli la maledizione per gli allenatori| Da Spalletti a Sarri Conte l' unico a salvarsi

una dimostrazione di intelligenza tattica e di rispetto per la città partenopea, confermando che in quel contesto, la vera forza sta nella capacità di rimanere fedele alle proprie convinzioni.

Nel calcio esiste una regola non scritta, quasi una legge profetica: lasciare Napoli da allenatore, spesso, si rivela un passo falso. Una sorta di "maledizione" che ha colpito grandi nomi e che ha trovato la sua ultima, clamorosa vittima in Luciano Spalletti. Ma in questo scenario c'è un'eccezione, un uomo che ha dimostrato di aver capito il gioco prima degli altri: Antonio Conte. La sua scelta di restare non è solo una vittoria per il club, ma una lezione di lungimiranza che i suoi predecessori non hanno saputo cogliere. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si stringono la mano sorridenti La Legge del Vesuvio: chi lascia Napoli, spesso cade.