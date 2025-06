Napoli incontro fissato con il club | priorità da 35 milioni

Napoli si prepara a un autunno di grandi novità: il club ha fissato un incontro cruciale con Prioriz224, con un budget di 35 milioni, per rinforzare la rosa in vista della Champions League. La campagna di calciomercato è nel vivo e i cambiamenti promettono di rivoluzionare l’organico azzurro. Tra trattative e strategie, il Napoli punta a consolidarsi come protagonista assoluto in Italia e in Europa. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro,...

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un incontro davvero importante. Il Napoli, di fatto, è tra i club più attivi in sede di calciomercato. Il club partenopeo, vista la prossima partecipazione in Champions League, ha la priorità di allargare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In casa azzurra, dunque, ci saranno dei profondissimi cambiamenti in questa sessione estiva di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un meeting fissato nei prossimi giorni che potrebbe risultare decisivo. Napoli, incontro a breve con il Bologna: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, incontro fissato con il club: priorità da 35 milioni

In questa notizia si parla di: Napoli Club Incontro Priorità

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Victor #Osimhen non andrà in Arabia Saudita, nonostante l’offerta di quasi 40 mln netti l’anno. La priorità dell’attaccante nigeriano è quella di restare in Europa, seppur a cifre nettamente inferiori. Il suo contratto con il #Napoli scade nel 2026, ma il club ha Partecipa alla discussione

CLAMOROSO OSIMHEN: NIENTE PIÙ AL-HILAL A rivelare del ribaltone Buchi Laba, giornalista e amico stretto dell'attaccante del Napoli "La sua priorità è l'Europa, rifiutata anche la quinta offerta araba" #SSCNapoli #Osimhen #AlHilal Partecipa alla discussione