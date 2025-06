Napoli guasto al sistema radar | voli cancellati e ritardi a Capodichino

Napoli Capodichino sta vivendo una giornata turbolenta a causa di un guasto al sistema radar, che ha portato a cancellazioni e ritardi nei voli. L'Enav ha immediatamente preso misure precauzionali per garantire la sicurezza, riducendo temporaneamente il numero dei voli in arrivo. La situazione si sta ancora svelando, e le speranze sono che presto si possa tornare alla normalità. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulla risoluzione del problema.

Giornata piuttosto complicata per i viaggiatori che transitano da Napoli Capodichino. L'Enav, infatti, ha informato in queste ore che, presso l'aeroporto campano," a seguito di un malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell'area di avvicinamento dello scalo, è stato temporaneamente ridotto il numero dei voli in arrivo". La decisione, adottata in via precauzionale, "si è resa necessaria al fine di garantire i consueti e rigorosi standard di sicurezza operativa, da sempre principio cardine dei servizi del gruppo Enav". I tecnici, è stato spiegato "sono immediatamente intervenuti identificando la causa del guasto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, guasto al sistema radar: voli cancellati e ritardi a Capodichino

