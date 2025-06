Napoli farmaceutico e agroalimentare trainano l' export del Sud

Napoli si conferma un punto di riferimento strategico nel panorama industriale del Sud Italia, con i settori farmaceutico e agroalimentare che continuano a trainare l'export meridionale. Nonostante una crescita moderata nel 2024, i distretti tradizionali hanno totalizzato quasi 9,9 miliardi di euro, dimostrando una resilienza che alimenta il potenziale di sviluppo del territorio. È un momento cruciale per scoprire come queste eccellenze possano continuare a guidare la crescita economica del Sud.

Roma, 9 giugno 2025 – Il Polo agroalimentare e quello farmaceutico di Napoli si confermano come motori della crescita dell’export meridionale. Secondo l’ultimo report di Intesa Sanpaolo sui distretti industriali, il 2024 non ha ripetuto la performance brillante dell’anno precedente ma ha registrato una crescita moderata e disomogenea. I distretti tradizionali del Mezzogiorno hanno totalizzato quasi 9,9 miliardi di esportazioni a valori correnti, segnando un +0,4% sull’anno precedente, a fronte di un +0,9% medio nazionale. Dopo un primo trimestre in calo (-2,2%), i due trimestri centrali hanno registrato rimbalzi rispettivamente del +3,6% e del +4%, mentre il quarto trimestre ha segnato nuovamente una flessione (-3,2%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net