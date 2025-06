Napoli-Empoli non solo Marianucci | altro nome per il centrocampo

Napoli ed Empoli continuano a intrecciare i loro piani di mercato, con il club partenopeo che punta oltre Marianucci per rafforzare il centrocampo. Giovanni Manna non si ferma e sta valutando nuovi nomi, pronti a sorprendere. Antonio Conte ha richieste precise e la dirigenza azzurra vuole accontentarlo per mantenere l'ambizione di competere ai massimi livelli. La decisione del tecnico leccese di proseguire...

Il Napoli pensa ad un altro colpo dell’Empoli, questa volta per il centrocampo: Manna non si ferma a Marianucci. Giovanni Manna sta lavorando duramente al mercato estivo. Tanti i colpi di mercato che il direttore sportivo del Napoli ha in mente, tanti i nomi scritti sul taccuino. Antonio Conte ha fatto delle richieste specifiche, e la dirigenza partenopea ha intenzione di accontentarlo. D’altronde la decisione del tecnico leccese di proseguire il percorso sulla panchina del Napoli obbliga il club a lavorare in un certo modo (non che senza non sarebbe successo, sia chiaro), proprio per costruire una rosa altamente competitiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it