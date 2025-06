Napoli ecco il terzino per Conte | arriva Gutiérrez| Questione di giorni per la firma

Napoli si prepara a rivoluzionare la sua corsia sinistra con un colpo da maestro: Miguel Gutiérrez del Girona. Dopo settimane di trattative serrate, l’accordo è ormai alle battute finali e la firma potrebbe arrivare a breve. Un acquisto di grande caratura internazionale che promette di rafforzare l’organico di Conte e di regalare entusiasmo ai tifosi partenopei. La prossima stagione si annuncia ricca di sorprese, e Gutiérrez sarà sicuramente uno dei protagonisti.

Il Napoli mette a segno un colpo di caratura internazionale per la sua fascia sinistra. Secondo quanto annunciato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'arrivo di Miguel Gutiérrez dal Girona è ormai imminente. Il quotidiano parla di un'operazione che è solo "questioni di giorni" prima della chiusura definitiva. Il club spagnolo e il talentuoso terzino sarebbero "pronti ad accettare l'offerta di Manna", a conferma di una trattativa portata avanti con efficacia dal Direttore Sportivo del Napoli per regalare ad Antonio Conte un rinforzo chiave. L'allenatore del Napoli Antonio Conte dà indicazioni ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, ecco il terzino per Conte: arriva Gutiérrez| Questione di giorni per la firma

In questa notizia si parla di: Napoli Terzino Gutiérrez Giorni

Napoli in pole per Gutierrez: sfida a Juventus per il terzino spagnolo - Il Napoli è in vantaggio nella corsa a Miguel Gutierrez, terzino destro spagnolo, dopo aver intensificato i contatti e superato la Juventus nella sfida di mercato.

? La #Juventus continua a programmare la prossima stagione: i bianconeri tornano su Miguel #Gutiérrez del #Girona. Il terzino spagnolo era già un obiettivo di #Giuntoli; ora piace anche a #Comolli. Anche il #Napoli interessato al calciatore, ma per loro la Partecipa alla discussione

IL MATTINO - Napoli, accordo di massima per il terzino Gutierrez del Girona, la situazione https://napolimagazine.com/in-evidenza/articolo/il-mattino-napoli-accordo-di-massima-per-il-terzino-gutierrez-del-girona-la-situazione-02-06-2025?utm_source=dlvr.it& Partecipa alla discussione