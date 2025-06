Napoli e Bologna | Ndoye tra mercato e nazionale Osimhen in bilico

Napoli e Bologna si contendono Ndoye tra mercato e nazionale, mentre Osimhen resta in bilico in attesa dei fondi arabi. Il difensore respondere con professionalità e diplomazia, dimostrando che in questo momento la priorità è il suo ruolo in Nazionale e al Bologna. Tra sogni di ritorno e incertezza del mercato, tutto può succedere. E che sarà , sarà .

Napoli chiama (ma piange pure, se non dovessero arrivare i soldi degli arabi per Osimhen), Ndoye risponde. Dan a onor del vero risponde con la professionalità e la diplomazia che in questa fase del mercato è d'obbligo. Della serie: bello che il Napoli mi pensi ma io adesso penso alla nazionale al Bologna. E che sarà sarà. Succede in coda al 4-2 della Svizzera nell'amichevole col Messico, giocata sabato notte nella fornace di Salt Lake City (30 gradi da quelle parti fanno notizia), prima tappa della tournée americana della selezione del cit Yakin. Ndoye, schierato tra i titolari insieme a Freuler (Aebischer invece è rimasto in panchina), al 71' ha segnato il gol del 3-1 con una conclusione di sinistro che ha beffato il portiere messicano sul primo palo.

