Napoli dalla Serie A il vice Meret | l’offerta degli azzurri

Napoli si prepara a blindare la propria porta con un colpo di scena: tra voci di rinnovo e nuovi nomi, il club azzurro sta valutando un’offerta interessante per un portiere in Serie A. La volontà è creare una coppia di halte affidabili per affrontare al meglio la prossima stagione. E allora, i tifosi possono attendersi sorprese e novità che rafforzeranno ancora di più la rosa partenopea.

Gli azzurri pensano ad un'alternativa tra i pali, pronto un biennale direttamente in Serie A: i dettagli. Nelle ultime settimane il Napoli si è mostrato interessato ad una serie di portieri. Diversi i nomi emersi per la porta azzurra, parallelamente alle voci relative al rinnovo di Alex Meret. La dirigenza azzurra vuole garantirsi una base solida anche tra i pali, in vista di una stagione complessa come quella in arrivo a fine agosto. E allora Giovanni Manna è alla ricerca di un portiere che possa dare una mano a Meret, partendo come sostituto ma, perché no, magari riuscendo anche a concedere un'alternanza.

