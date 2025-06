Napoli 16enne picchiato per un saluto a una ragazza

Una vicenda che scuote il cuore e richiama l'attenzione su un'aggressione ingiustificata avvenuta a Portici, vicino Napoli. Ciro, appena sedicenne, ha rischiato la vita per aver semplicemente salutato una ragazza, subendo un violento pestaggio che gli ha distrutto il volto. È un racconto di paura, dolore e speranza, che ci invita a riflettere sull'importanza di una comunità sicura e rispettosa, perché nessun giovane dovrebbe mai trovarsi in queste condizioni.

"Posso dire, grazie Gesù, che mio figlio è vivo, però gli hanno spaccato la faccia e non so come recupererà ". A Cira trema ancora la voce. Suo figlio di 16 anni è in ospedale. È stato massacrato di botte solo perché ha salutato una ragazza. Ciro, questo il nome del ragazzo, era uscito per mangiare una pizza con gli amici in uno di questi ristoranti del molo di Portici, siamo in provincia di Napoli. "Mio figlio è vivo per miracolo, - ribadisce la madre, - perché dicono che il ragazzo è sceso con il coltello il giorno prima". E piange: "Sono morta. ora sono sotto shock". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 16enne picchiato per un saluto a una ragazza

In questa notizia si parla di: Napoli Ragazza 16enne Picchiato

Segue una ragazza, si infila nel portone, la picchia e la rapina: 43enne arrestato a Napoli - Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver aggredito e rapinato una ragazza, episodio avvenuto lo scorso novembre.

Un 16enne picchiato da un coetaneo per un saluto a una ragazza - Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi, questa volta a Portici in provincia di Napoli. Leggi su ansa.it

Portici, 16enne picchiato a sangue per avere salutato una ragazzina: l’aggressore ha soli 14 anni. Sono di Ercolano - Ha appena 14 anni il ragazzino che ieri sera, a Portici (in provincia di Napoli) ha picchiato a sangue il 16enne Ciro per una malsana e immotivata gelosia. Leggi su giustizianews24.it

Portici, aggredito con un pugno per aver salutato una ragazza: 16enne in ospedale con fratture al volto - Un 16enne è stato aggredito con un violento pungo in pieno volto per aver salutato una ragazza. Leggi su ilmattino.it