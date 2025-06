Nameless a Lecco traffico e decibel preoccupano i comuni limitrofi

Nameless a Lecco solleva non poche preoccupazioni tra i comuni limitrofi: traffico in aumento e decibel assordanti minacciano la quiete della zona. Il sindaco di Garlate ha scritto al collega di Lecco, Mauro Gattinoni, evidenziando i possibili disagi causati dalla decisione di spostare il famoso festival musicale internazionale nel prossimo futuro. La questione si fa sempre più calda, sollevando interrogativi sulla convivenza tra cultura e sostenibilità urbana.

Nameless in città , i volumi di traffico e i decibel potrebbero diventare un problema. Il sindaco di Garlate qualche giorno fa ha scritto al suo omologo di Lecco, Mauro Gattinoni, esprimendo preoccupazione per la recente decisione di portare dal 2026 il celebre festival internazionale musicale nel.

