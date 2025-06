Myrta Merlino lascia Pomeriggio5 la reazione sorprendente di Barbara D’Urso

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5, lasciando il pubblico e la squadra con un ricordo indelebile. La sua uscita ha suscitato reazioni sorprendenti, tra cui quella di Barbara d’Urso, che ha espresso il suo supporto in modo autentico e commovente. Questa svolta apre un nuovo capitolo nella televisione italiana, e le emozioni condivise promettono di lasciare un segno duraturo nel cuore degli spettatori.

fine dell’esperienza di myrta merlino a pomeriggio 5. La stagione televisiva 20242025 si è conclusa con l’ultimo appuntamento di Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino. La giornalista ha salutato il pubblico con parole che hanno lasciato un’impressione forte, sottolineando il valore di questa esperienza e ringraziando lo staff e gli spettatori per il sostegno dimostrato nel corso delle puntate. La sua uscita dal programma segna una svolta importante nella storia del talk show pomeridiano di Mediaset, che ha visto anche la storica presenza di Barbara D’Urso. le ultime dichiarazioni di myrta merlino a pomeriggio 5. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Myrta Merlino lascia Pomeriggio5, la reazione sorprendente di Barbara D’Urso

