Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso festeggia | la vendetta è un piatto che va servito freddo

Nel mondo della televisione nulla è per sempre, ma certe uscite di scena hanno un sapore più amaro. o più dolce, a seconda dei punti di vista. Myrta Merlino ha appena salutato il pubblico di Pomeriggio 5, chiudendo un capitolo durato solo due stagioni e accompagnato da ascolti incerti e critiche pungenti. Ma a far rumore, più ancora del suo addio, è stata la reazione (silenziosa, ma tagliente) di Barbara d’Urso, storica padrona di casa del programma pomeridiano, fatta fuori nel 2023 tra mille polemiche. Mentre Myrta pronunciava le sue ultime parole su Canale 5, Barbara compariva a Milano con un abito iconico e una scritta che i fan non hanno potuto ignorare: « Col cuoreee ». 🔗 Leggi su Donnapop.it