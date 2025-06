Musk e Bessent fanno a cazzotti Come in ’Rocky’

Musk e Bessent si sfidano come Rocky e Apollo Creed, tra colpi di scena e tensione palpabile. Ricordate i pantaloncini di Rocky, con le stelle e strisce, simbolo di resilienza e orgoglio americano? Quel look, oggi, sembra più adatto a un ring che a una bandiera sventolata con fierezza. E l’occhio di Musk, segnato da un livido scuro, ci racconta di una battaglia ben più complessa e strategica di quanto sembri.

Ricordate i pantaloncini di Rocky Balboa, a stelle e strisce come la bandiera Usa? Beh, c’era qualcosa di profetico in ciò che indossava Sylvester Stallone, l’Italian stallion di tanti film. Profetico, perché ora quella bandiera sembra spesso più adatta a un ring che a un normale pennone. Lo testimonia l’occhio di Musk, corredato di abbondante livido scuro quando ha dato l’addio a Trump. Non era stato un incidente domestico, a quanto pare, ma una scazzottata con il Segretario al Tesoro, Bessent, incominciato a spintoni proprio nello studio ovale e finito a botte vere nelle stanze vicine. Il motivo del vivace diverbio, secondo il Washington Post, sarebbe stato nei tagli insufficienti (triliardi!) che Musk avrebbe fatto alla elefantiaca macchina della pubblica amministrazione, impresa più difficile che mettere mano a un’auto elettrica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net