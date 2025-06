Musica street food negozi aperti fino a tardi | appuntamento con la Notte vintage di Piumazzo

Prepara i sensi per una serata indimenticabile a Piumazzo, dove musica dal vivo, street food irresistibile e negozi aperti fino a tardi si uniscono per creare un'atmosfera vibrante e coinvolgente. La Notte Vintage 2024 torna con entusiasmo, portando con sé il fascino di un’estate all’insegna dello stile retrò e del divertimento. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica: ti aspettiamo martedì 10 giugno!

Dopo il grande successo dell'edizione 2024, torna a Piumazzo la Notte Vintage, giunta alla sua terza edizione, la seconda in versione estiva. L'appuntamento è fissato per martedì 10 giugno a partire dalle ore 18.30, con un programma ricco di musica, animazioni, street food, negozi aperti fino a.

