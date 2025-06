Musica e giochi a Case Bruciate arriva la prima festa di quartiere

Vivi un pomeriggio di festa e allegria a Case Bruciate, dove si dà il via alla prima Festa di Quartiere! Promossa dall’associazione Vivi Case Bruciate, questo evento speciale di venerdì 13 dalle 17 è un’occasione unica per rafforzare i legami, conoscere i vicini e riscoprire la bellezza del nostro quartiere. Con musica, giochi e un ricco programma, questa giornata promette di essere un momento di condivisione e rinascita comunitaria. Non mancate!

PERUGIA - A Case Bruciate arriva la prima festa di quartiere. L’evento - promosso dall’associazione Vivi Case Bruciate – è in programma venerdì 13 dalle 17. "Un’occasione per incontrarsi, conoscersi, stare insieme e far tornare a brillare il nostro quartiere – spiegano i promotori –. Un’edizione sperimentale, sì, ma con tanta voglia di creare qualcosa di bello, per tutti". Il programma è ricco. Dalle 17:30 – 19:30, zona bar con aperitivo di quartiere a cura dei due bar storici: Perbacco (da Pietro) e Barrino (da Simona). Al parco, dalle 17, giochi e animazione per i bambini; mentre dalle 19:30 alle 22:00 cena con il The truck rosa: gusto, colore e sapore per tutti i palati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica e giochi a Case Bruciate, arriva la prima festa di quartiere

In questa notizia si parla di: Quartiere Case Bruciate Giochi

Aereo si schianta in un quartiere di San Diego, case distrutte e auto in fiamme: “Una scena da film” - Un incidente drammatico a San Diego: un piccolo aereo privato si schianta in un quartiere, distruggendo case e incendiando auto.

Musica e giochi a Case Bruciate, arriva la prima festa di quartiere - A Case Bruciate arriva la prima festa di quartiere. Leggi su lanazione.it

Nuova area giochi nel quartiere per ricchi, ma è solo una pila di tronchi. «Pensavamo fosse uno scherzo» - Un residente, John Lewis , 51 anni, ha condiviso un video del “parco giochi” sui social media e ha detto che i costruttori «dovrebbero ... Leggi su ilmessaggero.it

Un gingko Biloba a Case Bruciate - Ieri la presentazione degli interventi è stata una festa per la comunità di Case Bruciate al quale hanno partecipato i piccoli della scuola d’infanzia della Pollicino, accompagnati dalle loro ... Leggi su msn.com