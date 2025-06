Murray Abraham nel film italiano “Milarepa” | La redenzione è sempre possibile

Murray Abraham, celebre per il suo ruolo in Amadeus e recentemente premiato ai Golden Globe, torna sul grande schermo in "Milarepa – La redenzione è sempre possibile". Diretto da Louis Nero, il film italiano presenta un cast internazionale e un’ambientazione post-apocalittica avvincente. Un connubio di talento e visione che promette di emozionare e far riflettere, dimostrando ancora una volta come la speranza e la redenzione siano sempre alla portata di tutti.

(askanews) – Murray Abraham, l'attore premio Oscar per il ruolo di Salieri in Amadeus, recentemente nominato ai Golden Globe per The White Lotus, è uno degli interpreti del film italiano Milarepa, diretto da Louis Nero, nei cinema dal 19 giugno. Il regista torinese ha lavorato con un cast internazionale, composto fra gli altri da Isabell Allen, Harvey Keitel, Angela Molina, per raccontare una storia ambientata in un mondo post-apocalittico. Protagonista è Mila, una dodicenne, devastata dall'uccisione di suo padre e spinta dalla madre a imparare le arti magiche per mettere in atto una vendetta. Dopo averla portata a termine, però, inizierà un lungo, complesso e faticoso viaggio per redimersi dalle malvagità che ha commesso.

In questa notizia si parla di: Murray Abraham Film Italiano

