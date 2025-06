Mura di Pisa più sicure e cardioprotette | Comune di Pisa e associazioni donano un defibrillatore

Le Mura di Pisa diventano ancora più sicure e attente alla vita dei visitatori: ieri, un importante passo avanti con l’installazione di un defibrillatore al Bastione del Parlascio. Donato da associazioni locali e coordinato dal Soroptimist International Club Pisa, questo gesto testimonia l’impegno della comunità nel garantire sicurezza e pronta assistenza. Un segnale concreto che fa della città un luogo sempre più cardioprotetto e attento al benessere di tutti.

Pisa, 8 giugno 2025 – Mura di Pisa più sicure e cardioprotette: installato ieri, sabato 7 giugno, al Bastione del Parlascio il defibrillatore donato al Comune di Pisa da associazioni e realtà del territorio coordinate dal Soroptimist International club Pisa. É stata Francesca Pacini, neo presidente del club, a passare lo strumento salvavita nelle mani dell'assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. "A nome dell'Amministrazione Comunale - ha dichiarato l'assessore Paolo Pesciatini - tengo a ringraziare Soroptimst, tutti i club e le associazioni che insieme hanno voluto compiere questa donazione di un dispositivo salvavita, che rappresenta un atto di amore verso la città e i suoi ospiti.

