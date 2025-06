Multe autovelox illegali caos in Italia | perché possono essere accettati tutti i ricorsi

In Italia, il caos delle multe autovelox illegali sta scuotendo il sistema sanzionatorio. Dal 1992, data di introduzione del Codice della strada, manca una procedura ufficiale di omologazione dei dispositivi, rendendo i verbali spesso contestabili. La Cassazione conferma che, senza questa approvazione, le multe possono essere considerate illegittime, aprendo la porta a numerosi ricorsi. Scopri come tutelarti e ottenere giustizia in questa battaglia contro le ingiustizie stradali.

Da quando esiste l'attuale Codice della strada, dal 1992, manca la procedura di omologazione dei dispositivi, necessaria per rendere validi i verbali: l’approvazione non è sufficiente e le sanzioni possono essere considerate illegittime, previo ricorso. Lo dice la Cassazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Multe autovelox illegali, caos in Italia: perchĂ© possono essere accettati tutti i ricorsi

