Multa da 600 euro a Forte dei Marmi per una turista che acquista una borsa contraffatta

Forte dei Marmi, celebre meta di lusso e glamour, si conferma ancora una volta vigile contro il mercato nero e le contraffazioni. Durante un controllo di routine al mercato settimanale, la polizia municipale ha scoperto una turista tedesca intenta ad acquistare una borsa Yves Saint Laurent falsa, per giunta a soli 50 euro. La sanzione di 600 euro rappresenta un severo monito contro la vendita di prodotti contraffatti, sottolineando l’impegno delle autorità nella tutela del made in Italy e dei consumatori.

FORTE DEI MARMI – È costato caro a una turista tedesca l’acquisto di una borsa con marchio contraffatto da un venditore abusivo al mercato settimanale di Forte dei Marmi. La polizia municipale, impegnata nei consueti controlli, ha infatti individuato la donna di 64 anni, mentre acquistava per 50 euro una borsa in paglia riportante il logo Yves Saint Laurent. Gli agenti, notando evidenti irregolarità nei dettagli e nella qualità dell’articolo, hanno ipotizzato la contraffazione del prodotto, che è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale. Per l’acquirente è invece scattata una sanzione amministrativa pari a 600 euro, come previsto dalla legge anche per chi compra merce contraffatta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it