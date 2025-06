Multa da 4 milioni dell’Antitrust a Poste italiane | Pratica aggressiva sull’accesso ai dati dei clienti Banco Posta e PostePay

L’Antitrust ha multato Poste Italiane con 4 milioni di euro, accusandola di pratiche commerciali scorrette e aggressive. L’indagine ha rivelato come la società abbia bloccato o minacciato di bloccare l’accesso alle App Banco Posta e PostePay su smartphone Android, suscitando preoccupazioni sulla tutela dei dati dei clienti e sulla trasparenza delle offerte di servizi di pagamento. Una decisione che solleva importanti questioni sulla correttezza nel settore finanziario digitale.

Multa da 4 milioni dell’ Antitrust a Poste Italiane. “Il procedimento – si legge nel bollettino dell’authority – ha accertato l’esistenza di una pratica commerciale scorretta posta in essere dalla società nell’offerta dei servizi di pagamento e consistente nel blocco (o nella prospettazione di blocco) dell’utilizzo delle App Banco Posta e PostePay installate negli smartphone con sistema operativo Android”. Una pratica “ aggressiva in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo”, perché la possibilità per i clienti di Poste di poter continuare ad avvalersi delle App “è stata subordinata al rilascio obbligatorio del consenso all’accesso a una pluralità di dati presenti nel proprio smartphone, in base a una richiesta genericamente motivata dalla necessità di garantire la sicurezza da eventuali frodi agli utenti delle App Banco Posta e PostePay”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it