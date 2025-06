Mpox vaiolo delle scimmie l’OMS lancia un nuovo allarme | “Continuo aumento dei casi”

L’allarme mpox, il vaiolo delle scimmie, si fa sempre più forte: l’Organizzazione mondiale della sanità evidenzia un “continuo aumento dei casi”, mentre in Italia si registra un nuovo contagio a Perugia. La minaccia si fa concreta e richiede attenzione immediata. Scopriamo insieme cosa comporta questa diffusione e come proteggerci al meglio.

L'avvertimento dell'Organizzazione mondiale della sanità arriva mentre in Italia è stato individuato un nuovo caso. Si tratta di un giovane, attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive di Perugia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

