Mpox così il vaiolo delle scimmie va gestito a casa o in ospedale

L'emergere di un caso di Mpox in Italia ha riacceso l'attenzione su come affrontare questa malattia, nota anche come vaiolo delle scimmie. La decisione tra gestione domiciliare o ospedaliera dipende da diversi fattori clinici e dal quadro generale del paziente. Con le nuove raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, si apre un dibattito importante su come contenere efficacemente la malattia, tutelando la salute pubblica e individuale. Ma qual è la strada migliore?

(Adnkronos) – Mentre un caso di Mpox, l'ex vaiolo delle scimmie, è stato confermato in Italia, in Umbria, in un giovane in buone condizioni di salute per il quale non è ancora chiara l'origine del contagio, l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato nei giorni scorsi nuove raccomandazioni per la gestione clinica, la prevenzione e il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mpox, così il vaiolo delle scimmie va gestito a casa o in ospedale

In questa notizia si parla di: Mpox Vaiolo Scimmie Così