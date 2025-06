Movida senza limiti assalto ai Navigli nonostante l’ordinanza Se c’è gente niente paura

Nonostante l’ordinanza sindacale, i Navigli di Milano continuano a registrare un assalto di giovani e famiglie avidi di divertimento. L’atmosfera è frizzante e contagiosa, con locali strapieni e strade affollate. La movida si trasforma in un rito collettivo, sfidando restrizioni e regole, ma la città non si ferma. E così, il cuore pulsante del quartiere si prepara ad affrontare nuove sfide, mantenendo vivo lo spirito di festa.

Milano – “Veniamo sui Navigli per i locali, per la gente, per la movida ”. L’euforia da ultimo giorno di scuola si è spostata nel weekend lungo il Naviglio Grande. Dove si incontrano gruppi di giovanissimi ma non solo. Anche coppie e famiglie con bambini passeggiano o si fermano ai tavolini. In certi tratti si fatica a passare per la calca. I dehors sono pieni. Questa la situazione nella seconda settimana in cui vige l’ordinanza sindacale per la regolamentazione della movida nelle zone più calde (fino al 4 novembre). Vietato, per gli esercizi di vendita al dettaglio e i distributori automatici, vendere alcolici dalle 22. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Movida senza limiti, assalto ai Navigli nonostante l’ordinanza. “Se c’è gente, niente paura”

In questa notizia si parla di: Movida Navigli Gente Limiti

